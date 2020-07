Scuola, i laureandi potranno insegnare all’infanzia e alle elementari (Di domenica 19 luglio 2020) La ministra Azzolina ha presentato un’ordinanza sulla riforma delle graduatorie per l’accesso all’insegnamento a Scuola. Secondo il provvedimento, gli studenti dal terzo anno di Scienze della formazione primaria sarebbero automaticamente abilitati a fare supplenze, e questo già da settembre. Contrario il Consiglio superiore dell’Istruzione, che commenta: “Un altro danno alla didattica”. Con le nuove norme … L'articolo Scuola, i laureandi potranno insegnare all’infanzia e alle elementari proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Silo73255635 : @Libero_official Al solito questa pseudo testata giornalistica serva di Salvini scrive tanto per attaccare, senza s… - DilorenzoEmilio : @DaniloToninelli Assumere laureandi mentre a spasso ci sono laureati precari da sempre lo trovo un errore grave. Av… - AnnaDAg75833293 : RT @BuettoG: Anche i LAUREANDI possono già insegnare? Che esperienza hanno maturato? Cioè in questo paese invece di stabilizzare REALMENTE… - l_f_a : @Corriere Veniamo da mesi di totale didattica a distanza e andiamo verso un’integrazione tra presenza e distanza; a… - mterrych : RT @orizzontescuola: Scuola: fuori i diplomati magistrale con esperienza, dentro i laureandi. Lettera -

Alle scuole materne e alle elementari potranno arrivare come supplenti degli studenti in Scienze della formazione primaria se non si troveranno supplenti già laureati e abilitati pronti a ricoprire la ...La ministra Azzolina ha presentato un’ordinanza sulla riforma delle graduatorie per l’accesso all’insegnamento a scuola. Secondo il provvedimento, gli studenti dal terzo anno di Scienze della formazio ...