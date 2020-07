Scuola: Gelmini, 'supplenti non laureati scelta sbagliata Azzolina' (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Negli anni dell'antipolitica e della lotta senza quartiere alle competenze, adesso il ministro Azzolina vuole affidare i nostri bambini delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari a supplenti anche non laureati. Una scelta sbagliata, contro il merito, contro il futuro dei nostri figli, contro tanti giovani che ogni anno affrontano con sogni e speranze il percorso universitario. Al Ministero dell'Istruzione farebbero bene a mettere nel cassetto questa malsana trovata”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Scuola: Gelmini, 'supplenti non laureati scelta sbagliata Azzolina'... - LaMatita2 : @DSantanche Sicuramente sarà difficile detronizzare la VS Ministra Gelmini che elogiava l'Italia, all'avanguardia n… - Agenparl : SCUOLA: GELMINI, SUPPLENTI NON LAUREATI? DA AZZOLINA SCELTA SBAGLIATA - - GrillinoDoc : RT @Fabio64356227: @matteorenzi Lo vuoi dire una volta per tutte faccione.... che in 3 mesi nn si riesce a rimettere la scuola pubblica,con… - GrillinoDoc : RT @Fabio64356227: Dopo gelmini e Moratti poi renzi che ha demolito i ruderi che avevano fatto le prime due oggi possiamo,o parlare di rina… -