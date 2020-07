Real Madrid, Perez apre all’addio di Zidane: «Magari dopo la Champions dice che se ne va» (Di domenica 19 luglio 2020) Florentino Perez ha aperto alla possibilità di dover salutare Zinedine Zidane al termine della stagione: le sue parole Ai microfoni di El Chiringuito, Florentino Perez mette un punto interrogativo sul futuro di Zinedine Zidane al Real Madrid. Il tecnico francese è sempre monitorato dalla Juve per un eventuale post-Sarri. Perez – «Magari quando finisce la Champions dice che se ne va. Può essere, perché le persone si stancano. E hanno bisogno di riposare. Però per il momento non c’è alcun motivo perché se ne vada, io non lo vedo stanco». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

