Parma-Sampdoria, Ranieri: “Loro sono rimasti sbalorditi, non si aspettavano i tre gol” (Di domenica 19 luglio 2020) “Salvezza? Manca un punto alla matematica, diciamo che siamo a cavallo. sono riuscito ad entrare in sintonia con la squadra, ne ho bisogno per dare il meglio. Questo scambio di sensibilità c’è con i giocatori“. Così Claudio Ranieri dopo la grande rimonta dallo 0-2 al 3-2 della sua Sampdoria contro il Parma. “È stato possibile per tre fattori – ha spiegato il tecnico blucerchiato in conferenza stampa – Loro hanno iniziato meglio, si trovavano a memoria e noi eravamo in affanno. Non avevamo mai giocato alle 17.15, infine il campo non era bagnato e la palla non scorreva. Ci è servito un tempo per carburare, poi abbiamo giocato a due tocchi come siamo abituati a fare nell’ultimo periodo. Loro probabilmente sono ... Leggi su sportface

