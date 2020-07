Parma-Sampdoria: Gervinho segna il gol del vantaggio, gran tiro per l’1-0 (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Gervinho segna il gol dell’1-0 in Parma-Sampdoria, gara valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. L’ivoriano arriva su un pallone spizzato da Caprari, si libera di Murru e tira una fucilata nella porta difesa da Audero. I ducali trovano la rete del vantaggio poco dopo il quarto d’ora di gioco, con la partita che si mette in discesa per la squadra di Roberto D’Aversa. Leggi su sportface

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VAR - Parma: goal annullato, il punteggio resta 1:0 - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Gol! Parma - Sampdoria 2-0, rete di Caprari G. (PAR) - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Gol! Parma - Sampdoria 1-0, rete di Gervinho (PAR) - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: VAR - Parma: goal annullato, il punteggio resta 1:0 - Info_SerieA : Goal Parma! ? 24' G. Caprari Parma 2 - 0 Sampdoria -