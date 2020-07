Parma-Sampdoria 2-3, rimonta dei blucerchiati nella ripresa (Di domenica 19 luglio 2020) Parma-Sampdoria si sfidano nel match valido per il 34° turno della Serie A. Finisce 2-3 per gli ospiti, che nella ripresa rimontano due reti di svantaggio Finisce 2-3 Parma-Sampdoria, match valido per il 34° turno della Serie A. I blucerchiati nella ripresa rimontano due reti di svantaggio, e chiudono definitivamente il discorso salvezza. La partita Gli emiliani partono meglio, e al 18° sono già in vantaggio. Gervinho controlla palla, evita un difensore, e con il destro spara sotto la traversa battendo Audero. Pochi minuti dopo Caprari raccoglie una respinta di Audero e ribadisce in porta, ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Kulusevski. La Sampdoria fatica a ... Leggi su zon

