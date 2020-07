Orban contro Rutte: “Colpa sua il caos del Consiglio Ue. Noi siamo al fianco dell’Italia” (Di domenica 19 luglio 2020) Bruxelles, 19 lug – Slitta la ripresa del Consiglio Ue straordinario sul Recovery fund, al terzo giorno di negoziati. Per l’Italia resta la trattativa è durissima visto il muro alzato dall’Olanda e dai Paesi frugali. A schierarsi al fianco del nostro Paese e contro il premier dei Paesi Bassi Mark Rutte è il premier ungherese Viktor Orban. “L’Olanda vorrebbe creare un meccanismo per controllare la spesa dei Paesi del Sud” dal Recovery fund, sintetizza Orban: “Sostanzialmente è una disputa tra italiani e olandesi. Noi siamo dalla parte dell’Italia”. Il premier ungherese: “Si trovi accordo invece di ingaggiare lunghe dispute burocratiche” “Sappiamo tutti che la ... Leggi su ilprimatonazionale

"Alcuni guidati dall'olandese vorrebbero creare un nuovo meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto. Se l'intesa non si fa è a causa del leader olandese" Mark Rutte "non a causa mia. E' lui c ...Con una serie di incontri a geometria variabile tra i leader sotto la regia di Angela Merkel e Emmanuel Macron hanno preso il via a Bruxelles i lavori della maratona negoziale che vede il vertice Ue i ...