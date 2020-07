Meteo, freddo risveglio di metà luglio in Abruzzo oggi: -0,7°C ai Piani di Pezza, +3,3°C a Campo Imperatore (Di domenica 19 luglio 2020) Un’altra giornata insolita di questa estate anomala sull’Italia. Mentre la Sicilia fa ancora i conti con temporali e nubifragi, per l’Abruzzo quello di oggi è stato un fresco risveglio, come testimoniano le temperature minime registrate dalla rete di monitoraggio dell’associazione Meteo ‘Aq Caput Frigoris’: -0,7°C ai Piani di Pezza, 1450 metri di quota nel territorio di Rocca di Mezzo (L’Aquila), +1,6°C a Rocca di Mezzo paese; +0,9°C a Campo Felice; +1,8°C sull’Altopiano delle 5 Miglia; +2,1°C a Terranera (Rocca di Mezzo); +2,8°C a Rifugio Franchetti, 2433 metri di quota sul Gran Sasso; +3,3°C a Campo Imperatore. Complici gli effetti della ... Leggi su meteoweb.eu

Davidone74 : RT @Occhisquieti: Ieri pioggia, oggi nuvoloso e freddo, domani migliora, bello tutta la settimana e prox fine settimana di nuovo brutto. Pu… - Occhisquieti : Ieri pioggia, oggi nuvoloso e freddo, domani migliora, bello tutta la settimana e prox fine settimana di nuovo brut… - meteosmaniotto : News Meteo. Italia bersaglio del MALTEMPO e del FREDDO, durissimo colpo all’estate - remeteo : Le nubi associate al fronte freddo scorrono sulla Pianura Padana. Isolati e brevi rovesci anche la nostra provincia… - CorriereQ : Italia bersaglio del MALTEMPO e del FREDDO, durissimo colpo all’estate -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo freddo Meteo: PROSSIME 3 SETTIMANE su e giù dal CALDO al FREDDO dal SOLE alla TEMPESTA! Ecco cosa Accadrà iLMeteo.it Inizio settimana all'insegna del bel tempo: le previsioni

lunedì 20. Cielo da sereno a poco nuvoloso, a parte alcuni addensamenti per qualche possibile iniziale stratificazione a nord-est e soprattutto per dei cumuli pomeridiani sulle zone montane. Precipita ...

Non solo Johnny Depp e Amber Heard, i peggiori divorzi di Hollywood

La separazione da incubo di Johnny Depp e Amber Heard è solo l'ultima in ordine di tempo. Da Kim Basinger e Alec Baldwin a Brad Pitt e Angelina Jolie, sono tante le ex coppie d'oro che si sono dette a ...

lunedì 20. Cielo da sereno a poco nuvoloso, a parte alcuni addensamenti per qualche possibile iniziale stratificazione a nord-est e soprattutto per dei cumuli pomeridiani sulle zone montane. Precipita ...La separazione da incubo di Johnny Depp e Amber Heard è solo l'ultima in ordine di tempo. Da Kim Basinger e Alec Baldwin a Brad Pitt e Angelina Jolie, sono tante le ex coppie d'oro che si sono dette a ...