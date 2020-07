Mattarella ricorda Borsellino: “Continuerà ad indicare la via del coraggio” (Di domenica 19 luglio 2020) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda Borsellino nel giorno del ventottesimo anniversario della strage di via D’Amelio. In occasione del ventottesimo anniversario dell’uccisione di Borsellino e della sua scorta, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare il sacrificio del Giudice e dei suoi Angeli. Fonte foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo BorsellinoLa dichiarazione del Presidente Mattarella nel ventottesimo anniversario dell’uccisione del giudice Borsellino Nella prima parte della sua dichiarazione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare la strage di via D’Amelio. “Il 19 luglio del ... Leggi su newsmondo

S1Tv : Mattarella ricorda Borsellino: “Indica ai giovani la via del coraggio” - lucianotw20 : Palermo ricorda Borsellino e gli agenti della sua scorta. Mattarella: 'Da lui la via del coraggio' - Cronaca - ANSA - 007GEO2 : Mattarella: 'Da Borsellinola via del coraggio' - NewsMondo1 : Mattarella ricorda Borsellino: “Continuerà ad indicare la via del coraggio” - ZzuCicciu : RT @PPicerni: Mattarella: 'Da Borsellinola via del coraggio' -