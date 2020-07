Malore sul Gran Sasso, soccorsa una ragazza di 27 anni (Di domenica 19 luglio 2020) ROMA – In programma c’era di vedere l’alba da Corno Grande, la vetta per eccellenza dell’Appennino, ma per una ragazza di 27 anni residente a Cellino Attanasio, Teramo, l’escursione si è interrotta alla Conca degli Invalidi, 300 metri prima di raggiungere la cima. Leggi su dire

Einaudieditore : Per un malore improvviso oggi è mancato il nostro amico e collega Enrico Ganni, raffinato germanista e traduttore d… - cornoboot : RT @Agenzia_Dire: L'idea era di vedere l'alba sul Corno Grande del #GranSasso, un brutto malore gliel'ha impedito. - Agenzia_Dire : L'idea era di vedere l'alba sul Corno Grande del #GranSasso, un brutto malore gliel'ha impedito. - lanuovariviera : Malore sul Gran Sasso, ragazza di 27 anni soccorsa dall'elicottero - AnsaAbruzzo : Malore lungo la via Normale, elicottero sul Gran Sasso all'alba -

Ultime Notizie dalla rete : Malore sul Agordino Livinallongo, morto per malore sul Settsass L'Amico del Popolo Malore sul Gran Sasso, ragazza di 27 anni soccorsa dall’elicottero

Il programma era di vedere l’alba sul Gran Sasso da Corno Grande, la vetta per eccellenza dell’Appennino, ma una ragazza di 27 anni ha dovuto interrompere l’escursione alla Conca degli Invalidi, 300 m ...

MORTO L’ESCURSIONISTA CADUTO SUL SAN MARTINO

E’ morto al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco l’escursionista di 71 anni che oggi poco dopo mezzogiorno è caduto lungo il sentiero che sale alla cappelletta del San Martino, nei pressi del bivio ...

Il programma era di vedere l’alba sul Gran Sasso da Corno Grande, la vetta per eccellenza dell’Appennino, ma una ragazza di 27 anni ha dovuto interrompere l’escursione alla Conca degli Invalidi, 300 m ...E’ morto al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco l’escursionista di 71 anni che oggi poco dopo mezzogiorno è caduto lungo il sentiero che sale alla cappelletta del San Martino, nei pressi del bivio ...