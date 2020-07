Lione, gravi problemi di preparazione in vista della Juve. Garcia: “siamo crollati, eravamo addormentati” (Di domenica 19 luglio 2020) Il tecnico del Lione Rudi Garcia è molto preoccupato in vista della partita di Champions League contro la Juventus. La squadra francese non scende in campo praticamente da marzo per partite ufficiali, mentre il club bianconeri ha sulla gambe tante partite di campionato. “Contro il PSG, nella finale della Coppa di Lega francese, e contro la Juventus in Champions, non potremo permetterci questi atteggiamenti”, ha detto l’allenatore dopo la vittoria in amichevole (2-1) con gli scozzesi del Celtic Glasgow. “Non siamo riusciti a mantenere i ritmi giusti per tutta la durata del match, abbiamo avuto una specie di crollo, eravamo come addormentati. Questo non dovrà piu’ accadere, altrimenti rischiamo di ... Leggi su calcioweb.eu

MicheleManescal : @danieledvpd @GuidoAnzuoni @LucaScopigno @MT_Meli_ Continuo: Cardio chirurgo del San Raffaele (ammalatosi di covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Lione gravi Sorriso Lione, Depay è pronto per la Juventus: goal di tacco in amichevole Goal.com Riecco la guerriglia No Tav Agente ferito in Valsusa

Sassi, petardi, 100 bombe carta, fiammate, lacrimogeni. La "Tre giorni di lotta" annunciata dai No Tav in Valle di Susa comincia con due ondate verso l’odiato cantiere del supertreno ad alta velocità ...

Sorriso Lione, Depay è pronto per la Juventus: goal di tacco in amichevole

Il Lione può contare sul pieno recupero di Memphis Depay in vista del match di ritorno di Champions League contro la Juventus. Buone notizie in casa del Lione, che dopo la chiusura anticipata della Li ...

Sassi, petardi, 100 bombe carta, fiammate, lacrimogeni. La "Tre giorni di lotta" annunciata dai No Tav in Valle di Susa comincia con due ondate verso l’odiato cantiere del supertreno ad alta velocità ...Il Lione può contare sul pieno recupero di Memphis Depay in vista del match di ritorno di Champions League contro la Juventus. Buone notizie in casa del Lione, che dopo la chiusura anticipata della Li ...