Lino Guanciale si è sposato con Antonella Liuzzi (Di lunedì 20 luglio 2020) Fiori d'arancio per Lino Guanciale. A sorpresa l'attore, celebre anche per la fiction Rai L'allieva, è convolato a nozze con Antonella Liuzzi, la donna con cui è legato da tempo. Il matrimonio, celebrato all'oscuro di tutto e tutti, sarebbe stato celebrato a Roma ieri, sabato 18 luglio, nel Palazzo del Campidoglio come rivela il giornale online Noci Gazzettino.Non si hanno ulteriori particolari sulla cerimonia top secret ma una foto nella quale i due neo sposi mostrano sorridenti gli anelli al dito sta già facendo il giro del web e dei social, dove non appena si è sparsa la voce del matrimonio celebrato, i fan sono subito accorsi sul profilo Instagram dell'attore per congratularsi e inviare gli auguri.Lino Guanciale si è sposato con ... Leggi su blogo

