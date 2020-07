'Let it Beat', la tribute band dei Beatles in concerto a Campogalliano (Di domenica 19 luglio 2020) Domenica 26 luglio alle ore 21.30, in Piazza Vittorio Emanuele II a Campogalliano; si terrà il concerto live dei 'Let it Beat', tribute band reggiana composta da Pier Paolo Pancaldi e Massimo de Matteis. La band animerà la serata nell'ambito di 'Emilia on the Road' , street food che si terrà nella medesima piazza dal ... Leggi su modenatoday

narco2t : Tisci x Narco - Let It Beat?? -

Ultime Notizie dalla rete : Let Beat "Let it Beat", il tributo ai Beatles torna a Carpi ModenaToday "Let it Beat", la tribute band dei Beatles in concerto a Campogalliano

Domenica 26 luglio alle ore 21.30, in Piazza Vittorio Emanuele II a Campogalliano; si terrà il concerto live dei "Let it Beat", tribute band reggiana composta da Pier Paolo Pancaldi e Massimo de Matte ...

Domenica 26 luglio alle ore 21.30, in Piazza Vittorio Emanuele II a Campogalliano; si terrà il concerto live dei "Let it Beat", tribute band reggiana composta da Pier Paolo Pancaldi e Massimo de Matte ...