La fuga di Salvini a In Onda quando arriva Andrea Scanzi (Di domenica 19 luglio 2020) In questo video pubblicato sulla pagina del giornalista del Fatto possiamo ammirare la grande fuga di Matteo Salvini da In Onda quando Luca Telese gli annuncia che in collegamento c’è Andrea Scanzi che vorrebbe fargli una domanda. Il giornalista non sa che se ne è andato e prima esordisce dicendo che gli ricorda Churchill e poi dice che gli avrebbe chiesto se è il caso di smetterla di organizzare assembramenti e che un ministro dell’Interno dovrebbe dare l’esempio. Ma purtroppo Salvini se ne è già andato, non prima di dire che aiuterà i commercialisti a rinviare la scadenza fiscale del 20 luglio. Leggi anche: Fisco: la scadenza delle imposte sui redditi del 20 luglio e il rischio-sciopero dei ... Leggi su nextquotidiano

