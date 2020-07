John Boyega: “Con Star Wars ho chiuso” (Di domenica 19 luglio 2020) John Boyega ha affermato su Instagram di aver chiuso definitivamente con l'universo di Star Wars, rispondendo al commento di un fan. John Boyega ha affermato su Instagram di aver chiuso definitivamente con l'universo di Star Wars, rispondendo al commento di un fan. L'attore inglese aveva postato una foto in cui diceva di essere tornato su un set cinematografico, seduto al trucco con tutte le precauzioni sanitarie necessarie. Tra i commenti c'era questo: "Voglio vedere Finn vestito di nero e con la spada laser verde nel prossimo Star Wars." La risposta di Boyega è stata "No grazie, ho voltato pagina." Una frase secca e lapidaria che conferma quello che l'attore, in precedenza apertamente critico ... Leggi su movieplayer

Crunchyroll dedica uno spettacolare disegno all'attore John Boyega

L'attore John Boyega ha condiviso molte volte la sua profonda passione per il mondo anime, e la star di film come l'ultima trilogia di Star Wars e Pacific Rim Uprising, ha ottenuto un prezioso omaggio ...

