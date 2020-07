I 60 milioni del City non bastano per Koulibaly, De Laurentiis ne vuole almeno 80 (Di domenica 19 luglio 2020) Come era da sospettare il Napoli ha detto no alla proposta portata ieri dall’agente di Koulibaly Fali Ramadani. I 60 milioni, quasi 70 con i bonus, offerti dal City non soddisfano il presidente De Laurentiis che ne vuole almeno 80, ma come conferma il Mattino, i rapporto tra i due è solido e il procuratore ha rassicurato che il difensore non farà nessuna barricata per andar via da Napoli, anzi il feeling con Gattuso è un motivo in più per restare. Ovvio che un’offerta importante per un classe ‘91 è nell’interesse stesso del club azzurro. Anche perché Ramadani ha il sostituto pronto da mettere sul tavolo: Nikola Milenkovic della Fiorentina, 22 anni, pronto al salto in un top club e sul quale l’area tecnica ha ... Leggi su ilnapolista

CatalfoNunzia : Emanato il Decreto del @MinLavoro di concerto col @MEF_GOV con cui trasferiamo oltre 516 milioni al Fondo di solida… - matteosalvinimi : Ne abbiamo ulteriore conferma: questo governo detesta le imprese e il lavoro autonomo. Facciamo un appello a nome d… - fattoquotidiano : Tutto è iniziato dai 49 milioni di euro, dalla truffa firmata Bossi-Belsito e dalla condanna a restituire allo Stat… - ADeborahF : RT @ElioLannutti: Conte alza la voce dopo il dietrofront di Rutte:«Ognuno ha il suo Salvini».Europa morta,se una ‘nazioncina’ parassita da… - rosapensierosa : RT @Marco_dreams: Per capire chi è Bolsonaro. Il padre dominicano Frei Betto afferma che 'Questo genocidio non scaturisce dall’indifferenz… -

Ultime Notizie dalla rete : milioni del Bergamo, il processo per la nuova moschea con i 5 milioni del Qatar sulla fiducia. Il giudice: «Ognuno aveva... Corriere Bergamo - Corriere della Sera In Europa è scontro, rischiamo di restare a secco

A questo governo i soldi dell'Europa fanno schifo, sono risorse da rifiutare, tanto ci sono gli italiani a riempire le casse dello Stato. Nonostante gli appelli disperati dei diretti interessati, lune ...

Salvini: "Niente soldi dall'Ue. Conte preso in giro a Bruxelles"

Non stanno arrivando buone notizie dal vertice europeo sul Recovery fund: quei soldi tanto ventilanti dal governo stanno diventando sempre più un miraggio e persino il premier Giuseppe Conte, avvilito ...

A questo governo i soldi dell'Europa fanno schifo, sono risorse da rifiutare, tanto ci sono gli italiani a riempire le casse dello Stato. Nonostante gli appelli disperati dei diretti interessati, lune ...Non stanno arrivando buone notizie dal vertice europeo sul Recovery fund: quei soldi tanto ventilanti dal governo stanno diventando sempre più un miraggio e persino il premier Giuseppe Conte, avvilito ...