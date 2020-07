Gp Spagna, Dovizioso: “Podio incredibile. Clavicola? Nessun problema” (Di domenica 19 luglio 2020) "Sono felicissimo, ma anche affaticato. E' incredibile essere qui sul podio, abbiamo fatto un grosso lavoro grazie al team". Un mese fa l'incidente in motcross con l'operazione alla Clavicola, oggi il podio a Jerez. Andrea Dovizioso, al termine del Gp di Spagna, vinto da Fabio Quartararo, è al settimo cielo. "E' stata una gara durissima - ha spiegato il pilota forlivese appena giunto al traguardo di Jerez - Ho fatto tanta fatica a guidare, ma sono riuscito a mantenere le prestazioni nonostante il degrado delle gomme"."Mi aspettavo di essere competitivo, ma in gara lo siamo stati meno di quel che speravo. Ho fatto la differenza rimanendo calmo e usando la testa - ha aggiunto Dovizioso ai microfoni di Sky Sport MotoGp - non sono riuscito mai ad andare forte ma non ho mollato. Arrivare qua con una ... Leggi su ilfogliettone

SkySportMotoGP : Dovizioso 3°: 'Mai veloci, decisiva la mia testa' #SkyMotori #SkyMotoGP #SpanishGP #MotoGP - infoitsport : MotoGP, GP Jerez (Spagna), Dovizioso 3°: 'Mai veloci, la mia testa è stata decisiva' - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: Dovizioso 3°: 'Mai veloci, decisiva la mia testa' #SkyMotori #SkyMotoGP #SpanishGP #MotoGP - sportli26181512 : MotoGP, GP Jerez (Spagna), Dovizioso 3°: 'Mai veloci, sul podio perchè ho usato la testa': Bene ma non troppo: 'Sia… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Dovizioso 3°: 'Mai veloci, decisiva la mia testa' #SkyMotori #SkyMotoGP #SpanishGP #MotoGP -