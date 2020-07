FORMAZIONI Roma Inter: le scelte degli allenatori (Di domenica 19 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Roma Inter Ecco gli schieramenti ufficiali di Roma-Inter, match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/2020. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca. Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Brozovic; Lautaro, Sanchez. Allenatore: Conte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

