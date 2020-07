Fase 3: M5S, 'giù mani da Castelli, bersaglio opposizione irresponsabile' (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Piena solidarietà a Laura Castelli che sta subendo un vergognoso linciaggio. Come nei migliori delitti mediatici prima un noto quotidiano nazionale ha partorito la fake news e subito dopo l'opposizione ha cavalcato la bufala mettendole in bocca concetti mai espressi. Il pensiero della nostra viceministra, infatti, è stato strumentalmente travisato. Una farsa colossale". Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle appartenenti al Direttivo della Camera, dopo la pioggia di insulti sessisti e minacce contro la viceministra al Mef. "Sembra palese - proseguono i parlamentari pentastellati - che l'opposizione stia montando ad arte un caso per attaccare il MoVimento 5 Stelle e il governo, magari per non parlare della nuova inchiesta che riguardebbe la Lega ... Leggi su iltempo

M5S_Camera : La Camera ha appena approvato, in via definitiva, il #DecretoRiaperture. Siamo usciti dalla fase più buia dell’eme… - M5S_Europa : Il viaggio di #Conte a #Berlino è stato un successo. Tra #Italia e #Germania c’è unità d’intenti sul… - TV7Benevento : Fase 3: M5S, 'giù mani da Castelli, bersaglio opposizione irresponsabile'... - Walter00365070 : Fase 3: Salafia (M5S), 'solidarietà a Castelli, vittima macchina del fango' - Meteo Web - Lukas95976035 : Fase 3: Coldiretti, il crack dei ristoranti costa 3 miliardi -

Ultime Notizie dalla rete : Fase M5S Fase 3, M5S: Governo al lavoro per aiutare ristoratori e albergatori AgCult Fase 3: M5S, 'giù mani da Castelli, bersaglio opposizione irresponsabile'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Piena solidarietà a Laura Castelli che sta subendo un vergognoso linciaggio. Come nei migliori delitti mediatici prima un noto quotidiano nazionale ha partorito la fake ne ...

Cosa ci dice la doppia debolezza di Salvini e Azzolina. L’analisi di Antonucci

Sarebbe conveniente che il confronto pubblico tra Azzolina e Salvini avvenisse in Parlamento e non su una trasmissione televisiva o sui social e riguardasse nel merito e con un approccio di metodo le ...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “Piena solidarietà a Laura Castelli che sta subendo un vergognoso linciaggio. Come nei migliori delitti mediatici prima un noto quotidiano nazionale ha partorito la fake ne ...Sarebbe conveniente che il confronto pubblico tra Azzolina e Salvini avvenisse in Parlamento e non su una trasmissione televisiva o sui social e riguardasse nel merito e con un approccio di metodo le ...