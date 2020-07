Cultura: Zilli, Scriptorium Foroiuliense orgoglio artigianato Fvg (Di domenica 19 luglio 2020) Trieste, 18 lug – “A far risorgere un’arte dimenticata, la ricercata calligrafia che usavano i monaci e gli scrivani del Medioevo per ricopiare codici preziosi e tramandare fino a noi capolavori altrimenti perduti, è lo Scriptorium Foroiuliense di San Daniele, dove da anni opera una scuola per amanuensi di successo: siamo orgogliosi di questa realtà che collabora con istituzioni prestigiose e fa conoscere l’alto artigianato del Friuli Venezia Giulia nel mondo”. Lo ha rimarcato l’assessore regionale Barbara Zilli alla cerimonia di consegna degli attestati di frequenza agli allievi e di consegna dei riconoscimenti “La Penna d’Oro” della Scuola Italiana Amanuensi – Scriptorium ... Leggi su udine20

ComuneTGZ : #Festival di #Tagliacozzo, si parte il 2 agosto con @ninazilli: in programma anche @vcapossela… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura Zilli Cultura: Zilli, Scriptorium Foroiuliense orgoglio artigianato Fvg Triesteprima.it Notizie dalla Giunta

Trieste, 18 lug - "A far risorgere un'arte dimenticata, la ricercata calligrafia che usavano i monaci e gli scrivani del Medioevo per ricopiare codici preziosi e tramandare fino a noi capolavori altri ...

Zilli: Scriptorium Foroiuliense orgoglio artigianato Fvg

Roma, 18 lug. (askanews) - "A far risorgere un'arte dimenticata, la ricercata calligrafia che usavano i monaci e gli scrivani del Medioevo per ricopiare codici preziosi e tramandare fino a noi capolav ...

Trieste, 18 lug - "A far risorgere un'arte dimenticata, la ricercata calligrafia che usavano i monaci e gli scrivani del Medioevo per ricopiare codici preziosi e tramandare fino a noi capolavori altri ...Roma, 18 lug. (askanews) - "A far risorgere un'arte dimenticata, la ricercata calligrafia che usavano i monaci e gli scrivani del Medioevo per ricopiare codici preziosi e tramandare fino a noi capolav ...