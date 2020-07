Coronavirus: in Fvg i casi positivi sono 120 (+3 da ieri) (Di domenica 19 luglio 2020) Palmanova, 18 lug – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 120, 3 in più di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e 7 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 4 nuovi casi di Covid-19; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.350: 1.410 a Trieste, 1.003 a Udine, 717 a Pordenone e 220 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.885, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 92. I deceduti ... Leggi su udine20

vanessaquinto7 : RT @TgrRaiFVG: Incontro fra i Prefetti e Riccardi sui contagi di #COVID19 in arrivo dall'estero. Il vicepresidente della Regione FVG chiede… - TgrRaiFVG : Incontro fra i Prefetti e Riccardi sui contagi di #COVID19 in arrivo dall'estero. Il vicepresidente della Regione F… - giovanna30573 : RT @lucarango88: ?? Bilancio 16.30 #Covid_19 #Regione #18luglio (ieri) #Ven +34(55) #Bolz +2(4) #ER +40(54) #Piem +3(8) #Tosc +2(6) #Laz +2… - lucarango88 : ?? Bilancio 16.30 #Covid_19 #Regione #18luglio (ieri) #Ven +34(55) #Bolz +2(4) #ER +40(54) #Piem +3(8) #Tosc +2(6)… - Ansa_Fvg : Coronavirus:Fvg, 120 casi positivi(+3). Nessun decesso (345). Nessun paziente in terapia intensiva, 7 sono in altri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fvg Coronavirus, quattro nuovi casi oggi in Fvg Il Friuli Il ritorno dei casi di Covid che preoccupa il Fvg: crescono i positivi in Veneto, critica la situazione nei Balcani

Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con deleghe a Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, durante il meeting in videoconferenza con i vertici delle prefetture di Trieste, U ...

"Il Fvg non sia lasciato solo nel contrasto al covid d'importazione"

Incontro fra i Prefetti e Riccardi sui contagi in arrivo dall'estero. Il vicepresidente della Regione chiede di intensificare i controlli. Apprezzate le nuove misure disposte dal Governo per fermare g ...

Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con deleghe a Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, durante il meeting in videoconferenza con i vertici delle prefetture di Trieste, U ...Incontro fra i Prefetti e Riccardi sui contagi in arrivo dall'estero. Il vicepresidente della Regione chiede di intensificare i controlli. Apprezzate le nuove misure disposte dal Governo per fermare g ...