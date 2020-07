Capello: «Gasperini ha messo insieme un gruppo di calciatori perfetti per la sua filosofia» (Di domenica 19 luglio 2020) Fabio Capello applaude al lavoro di Gian Piero Gasperini: queste le parole dell’ex tecnico al Corriere dello Sport Fabio Capello applaude al lavoro di Gian Piero Gasperini all’Atalanta. Queste le parole dell’ex tecnico del Milan al Corriere dello Sport. NOVITÀ ATALANTA – «Novità Fino a un certo punto. Sono due anni che gioca così, l’allenatore è molto intelligente e ha messo insieme un gruppo di calciatori perfetti per la sua filosofia: coraggio, dinamismo, sacrificio da parte di tutti. Così riesce a mettere in risalto anche le individualità. Gasperini sa pure cogliere di sorpresa gli avversari piazzando i suoi in posizioni ... Leggi su calcionews24

Zinedine Zidane vince la Liga con il Real: un fenomeno in equilibrio su due mondi

In tempi di maestri discussi dove metteremo Zinedine Zidane che torna e vince anche con un Real piuttosto magro? Zidane ha abituato a prendere tutto quello che lo riguarda con naturalezza, ma è raro t ...

