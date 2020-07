Bruxelles: Conte bacchetta Rutte, se tardiamo, l’accordo ci costerà di più (Di domenica 19 luglio 2020) Conte ha ammonito il collega olandese Mark Rutte, avvertendolo che, se una risposta adeguata alla crisi tarderà ad arrivare, il conto inevitabilmente salirà Leggi su firenzepost

marcotravaglio : SAMBUCA OLANDESE A Bruxelles non Giuseppe Conte, ma l’Italia intera combatte una guerra per la vita o la morte sul… - Capezzone : +++Oggi su ?@LaVeritaWeb? +++ Doccia fredda e euroschiaffi per Conte a Bruxelles. Taglio dei fondi e governance da… - AMorelliMilano : #Conte ammette che a Bruxelles le trattative per ottenere finanziamenti sono in stallo, tradotto: ci saranno compro… - giacomosegala : RT @SalamidaFabio: #Conte può non piacere, ma oggi, mentre lui è a Bruxelles a trattare a oltranza per ottenere più soldi dall’Europa, risp… - giuno73 : RT @carlakak: Il Ministro PDocchio radicale Speranza indebolisce Conte a Bruxelles invocando il MES nel momento più delicato della trattati… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruxelles Conte Il Presidente Conte a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario Governo Vertice Ue in bilico, i Frugali non cedono: "Non più di 350 mld". Ma per Conte e altri non basta

"Oggi proseguiremo perché dobbiamo fare di tutto per chiudere. Rimandare questa partita non giova a nessuno in Ue". Nulla di fatto? "Assolutamente sì: la partita è ancora aperta. Ci sono punti specifi ...

Conte a Rutte,se crolla mercato Ue risponderai a europei

(ANSA) - BRUXELLES, 19 LUG - "Vi state illudendo che la partita non vi riguardi o vi riguarda solo in parte. In realtà se lasciamo che il mercato unico venga distrutto tu forse sarai eroe in patria pe ...

