Brescia-Spal 1-1: sponda di Donnarumma e gol di Zmhral, pareggio delle Rondinelle (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Il Brescia trova la rete del pareggio al 69′ nel match dello stadio Mario Rigamonti contro la Spal. I padroni di casa, dopo essere andati sotto al termine del primo tempo, reagiscono bene e costruiscono una bella azione con Martella che, sulla fascia sinistra dribbla un avversario e serve Donnarumma al centro dell’area di rigore. Il centravanti lavora bene di sponda, per poi servire Zmhral, il quale lascia partire un grande esterno sinistro che si infila all’angolino basso, dove Letica non può arrivare. Leggi su sportface

