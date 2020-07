Auto contro bici, trauma facciale per il ciclista (Di domenica 19 luglio 2020) Scontro frontale nella tarda mattinata di oggi in Via Volton a Latisana. Coinvolti nel sinistro un'Automobile e una bicicletta. L'incidente Non sono ancora chiare le dinamiche del sinistro. L'... Leggi su udinetoday

SkyTG24 : Suzzara, finisce in auto contro cancello di una scuola: morto 85enne - ReggioPress : Albinea, moto contro auto: centauro all’ospedale - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente a Bergamo, auto contro muro: 53enne salvato prima che la vettura prendesse fuoco - Emergenza24 : RT @LucianaCiolfi: @Emergenza24 Incidente a Bergamo, auto contro muro: 53enne salvato prima che la vettura prendesse fuoco - clikservernet : Auto si schianta contro muro, conducente salvato da passanti prima che macchina prendesse fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Auto contro Auto contro bici, trauma facciale per il ciclista UdineToday Auto si schianta contro muro, conducente salvato da passanti prima che macchina prendesse fuoco

Era rimasto incastrato e l’auto – alimentata a gpl – stava per rendere fuoco. Pochi minuti e un uomo sarebbe bruciato vivo se non fosse stato aiutato ai residenti di Mapello (Bergamo) e a un passante.

Auto contro un muro, muore Andrea Rosetti, 42 anni di Dimaro

Trento – Grave incidente stradale domenica mattina all’alba poco prima delle 5 sulla strada statale 42 della valle di Sole. Ha perso la vita un uomo di 42 anni, Andrea Rosetti. Era un istruttore di m ...

Era rimasto incastrato e l’auto – alimentata a gpl – stava per rendere fuoco. Pochi minuti e un uomo sarebbe bruciato vivo se non fosse stato aiutato ai residenti di Mapello (Bergamo) e a un passante.Trento – Grave incidente stradale domenica mattina all’alba poco prima delle 5 sulla strada statale 42 della valle di Sole. Ha perso la vita un uomo di 42 anni, Andrea Rosetti. Era un istruttore di m ...