Xiaomi e Boajun: nasce un’auto elettrica super tech a basso prezzo (Di sabato 18 luglio 2020) Xiaomi e Boajun si uniscono per dare vita ad una citycar elettrica di dimensioni ridotte super tecnologica e sopratutto a basso prezzo Cosa succede se, da una parte c’è il colosso cinese Xiaomi e dall’altro il brand automotive Boajun? In questo caso, è nata una collaborazione molto interessante, che ha portato allo sviluppo di una citycar di dimensioni ridotte, caratterizzata dalla presenza di un gran numero di contenuti multimediali, con un prezzo molto più basso rispetto a quello che ci si potrebbe attendere da una vettura del genere. Scegliere un’auto totalmente elettrica è sicuramente un atto di coraggio per tantissime persone che sono abituate ad una ... Leggi su tuttotek

