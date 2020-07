Usa, studio identifica le origini della malattia di Huntington: un italiano a capo del team di ricerca (Di sabato 18 luglio 2020) La malattia di Huntington, la rara patologia genetica, ereditaria, neurodegenerativa che provoca disturbi del comportamento, declino delle facoltà cognitive e disordini del movimento ha avuto origine nell’ Africa sub-Sahariana e si è diffusa nel cuore del Medio Oriente determinando la più alta concentrazione di malati e di forme giovanili mai descritta prima in quest’area del mondo. Ad identificarne le origini è stato un team internazionale coordinato dal dottor Ferdinando Squitieri, Responsabile dell’Unità ricerca e Cura Huntington e Malattie Rare dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza/CSS-Mendel e Direttore Scientifico della Fondazione LIRH che ha coinvolto ... Leggi su ildenaro

