Serie A, oggi continua la 34esima giornata: ecco il programma completo (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo gli anticipi tra Hellas Verona-Atalanta, Cagliari-Sassuolo, Milan-Bologna, continua oggi il turno della 34esima giornata. ecco il programma odierno:Sabato 18 Luglio:ore 17,15 Hellas Verona-Atalanta 1-1ore 19,30 Cagliari-Sassuolo 1-1ore 21,45 Milan-Bologna 5-1 Domenica 19 LuglioOre 17,15 Parma-Sampdoriaore 19,30 Brescia-Spalore 19,30 Fiorentina-Torinoore 19,30 Genoa-Lecceore 19,30 Napoli-Udineseore 21,45 Roma-Inter Lunedi 20 Luglioore 21,45 Juventus-Lazio Di seguito la classifica aggiornata dopo gli anticipi del sabato: Juventus 77 Inter 71 Atalanta 71* Lazio 69 Roma 57 Milan 56* Napoli 53 Sassuolo 48* Verona 45* Bologna 43 Cagliari 42* Parma 40 Fiorentina 39 Sampdoria 38 Torino 37 Udinese 36 Genoa 30 Lecce 29 Brescia 21 SPAL 19 *una partita in ... Leggi su alfredopedulla

