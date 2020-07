Serie A, Cagliari-Sassuolo 1-1. Le formazioni ufficiali di Milan-Bologna (Di sabato 18 luglio 2020) Serie A, i risultati di sabato 18 luglio 2020. Si apre la trentaquattresima giornata: in campo Atalanta e Milan. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 18 luglio 2020. Nella prima sfida di giornata pari tra Verona e Atalanta. La sfida del Bentegodi è terminata 1-1. Serie A, i risultati di sabato 18 luglio Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di sabato 18 luglio 2020, valide per la trentaquattresima giornata di campionato. (PROBABILI formazioni, CLASSIFICA e INFO STREAMING) Hellas Verona-Atalanta 1-1Cagliari-Sassuolo 1-1Milan-Bologna (ore 21.45) Zlatan IbrahimovicSerie A, Cagliari-Sassuolo 1-1: Caputo chiama, Joao Pedro ... Leggi su newsmondo

SkySport : Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali Fischio d'inizio alle 19:30 su Sky Sport Serie A - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - SalCornetta : RT @OptaPaolo: 77.3% - Il #Sassuolo ha registrato il 77.3% di possesso palla nel match contro il #Cagliari, record nella storia dei nerover… - sportface2016 : #CagliariSassuolo Ecco gli highlights del match della Sardegna Arena - RaiSport : ?? #JoaoPedro risponde a #Caputo: #Cagliari - #Sassuolo finisce 1-1 ?? -