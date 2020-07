SCQR live alla rassegna “Le Terrazze live – Palazzo dei Congressi” di Roma EUR (Di sabato 18 luglio 2020) Sabato 25 luglio alle ore 21:30, alla rassegna “Le Terrazze live – Palazzo dei Congressi” di Roma EUR, dopo il sold out della scorsa stagione, ritorna in scena “SCQR live”; ben 20 Comici del Cast proporranno i nuovi personaggi e le nuove gag che rivedremo in onda la prossima stagione live e televisiva. La serata sarà condotta da Marco CAPRETTI e vedrà la partecipazione di Alexandra Antonioli, Fabio Biggi, Marco Facchini, Gianluca Giugliarelli, Katamura&Seguacio, Esme “La Gatta”, Mago Lupis, Mauro Mammarella, Paolo Pesce Nanna, Ricomincio da Tre, Claudio Sciara, Enrico Seminara, Alessandro Serra, Stefano Vigilante ... Leggi su italiasera

