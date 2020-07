Sabato Shopping: i consigli per il 18 luglio (Di sabato 18 luglio 2020) Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirà… e l’estate non finisce, anzi, è appena arrivata, attesa come sempre nonostante il caldo torrido e la febbrile voglia di vacanza che sembrano non arrivare mai (dai che ci siamo quasi!). Siamo liberi di viaggiare, ma ci teniamo a ricordarvi che comunque bisogna stare sempre attenti e che rimane cruciale attenersi alle regole per non far diffondere di nuovo l’epidemia. Ormai praticamente tutti i negozi hanno riaperto, anche se possiamo comunque continuare a concederci una bella dose di shopping online, comodamente da casa, sui nostri device mobili, oppure anche nelle località di villeggiatura per i fortunati che sono già partiti. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è bene pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando l’incubo potrà finalmente considerarsi davvero solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata apposta per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi negli store virtuali e non. Leggi su vanityfair

e-commerce, PayPlug: "in Ue 1 consumatore su 2 usa smartphone"

Un consumatore su due utilizza lo smartphone per lo shopping online, in particolare nel weekend e per spese medie di 75 euro. Per acquisti superiori ai 75 euro si preferisce l’uso del Pc. È la fotogra ...

