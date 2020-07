Narcotizza e abusa sessualmente della cliente invitata a cena, mago finisce in carcere (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbe abusato sessualmente di una sua cliente dopo averla invitata a cena e Narcotizzata. È l’accusa a carico di un 66enne di Santa Maria a Vico (Ce), noto come “mago Ermes”, che è stato arrestato dai carabinieri su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono al luglio del 2019 quando i carabinieri ebbero notizia di quanto accaduto alla donna, residente a Napoli, iniziando ad indagare con il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere. I militari furono avvisati dai sanitari dell’ospedale di Maddaloni (Caserta) e del San Paolo di Napoli, in cui la donna fu curata dopo aver perso conoscenza per ben due ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Narcotizza abusa Narcotizza e abusa sessualmente della cliente invitata a cena, mago finisce in carcere anteprima24.it