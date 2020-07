Mago Ermes in manette: “Abusi su una sua cliente” (Di sabato 18 luglio 2020) Aveva promesso “fatture” per risolvere i problemi di cuore di una sua cliente, salvo poi abusare di lei: con questa accusa è stato arrestato “Mago Ermes”. Facendo leva sul suo potere di “Mago” avrebbe abusato sessualmente di una sua cliente, dopo averla invitata a cena e narcotizzata. Questa la grave accusa di cui deve rispondere … L'articolo Mago Ermes in manette: “Abusi su una sua cliente” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

