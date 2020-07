Luca Sostegni e i soldi della Lega: l’inchiesta si allarga (Di sabato 18 luglio 2020) «Io innesco una serie di situazioni che poi non so dove si va a finire». Sono le parole di Luca Sostegni intercettato al telefono nei giorni scorsi prima del suo tentativo di fuggire in Brasile stoppato dalla Guardia di Finanza. E mentre Matteo Salvini promette querele a raffica per chi accosta il suo nome a quello del liquidatore della Paloschi SRL al suo, la storia comincia a farsi più complicata e piuttosto seria. Luca Sostegni e i soldi della Lega: l’inchiesta si allarga Non soltanto per le parole sibilline di Sostegni – «Perché poi da questo si va alle cantine, dalle cantine si va al capannone, si va alla fondazione, si va alla Fidirev (fiduciaria che ... Leggi su nextquotidiano

