Incidente mortale in autostrada sulla A10, nel tratto dei cantieri (Di sabato 18 luglio 2020) In quel punto è presente uno scambio di carreggiata, si sono scontrati un Tir e un'auto, traffico bloccato Leggi su repubblica

BandyCarlo : TELENORD - Genova, incidente mortale in A10: auto contro camion - strofuggi : RT @ilsecoloxix: Sulla A10 #Genova - #Ventimiglia chiuso il tratto tra #GenovaAeroporto e #GenovaPra' in entrambe le direzioni a causa di u… - Miti_Vigliero : RT @ilsecoloxix: Sulla A10 #Genova - #Ventimiglia chiuso il tratto tra #GenovaAeroporto e #GenovaPra' in entrambe le direzioni a causa di u… - FortunatoBille : RT @ilsecoloxix: Sulla A10 #Genova - #Ventimiglia chiuso il tratto tra #GenovaAeroporto e #GenovaPra' in entrambe le direzioni a causa di u… - strofuggi : RT @rep_genova: Incidente mortale in autostrada sulla A10, nel tratto dei cantieri [aggiornamento delle 19:20] -