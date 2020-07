Incidente matrimonio: sposa termina la festa con un occhio nero (Di sabato 18 luglio 2020) Una neo sposa mostra su tik tok le conseguenze di un Incidente occorso durante la celebrazione del suo matrimonio: un grosso occhio nero. Ogni donna sogna che il proprio matrimonio sia il giorno perfetto. La preparazione dello sposalizio inizia con mesi, a volte anni d’anticipo, al fine di creare una giornata impeccabile per tutti i … L'articolo Incidente matrimonio: sposa termina la festa con un occhio nero è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

solxtice : @nonlosoioboh p. o. v. l'anno è 2053, è la notte prima del mio sesto magnifico matrimonio e già assaporo i verdoni… - gabri771 : @Maremi45955353 @paol_2911 Mia madre c'è stata mentre superavo un matrimonio devastante un divorzio difficile un in… - maryluisecastel : RT @Marinaliberals: @nonfaretardi Sì. Prima di partecipare al matrimonio della figlia di conoscenti, mi sentivo a disagio e cercavo disper… - nonfaretardi : RT @Marinaliberals: @nonfaretardi Sì. Prima di partecipare al matrimonio della figlia di conoscenti, mi sentivo a disagio e cercavo disper… - Marinaliberals : @nonfaretardi Sì. Prima di partecipare al matrimonio della figlia di conoscenti, mi sentivo a disagio e cercavo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente matrimonio

Alla fine è arrivata la conferma che non avremmo voluto sentire mai. Naya Rivera è morta a Lake Piru in California, il corpo ritrovato nelle acque del lago è proprio il suo. Sono stati giorni di attes ...Non avrà le caratteristiche di una 'love story' in piena regola, ma l'annuncio che l'ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) ha deciso di risposarsi la settimana prossima con la sua prima mog ...