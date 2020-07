Immuni, tra diffidenza e speranze. Il vox di Italiani come noi sulla app anti contagio: “Poco diffusa, non serve”, “Strumento importante, la scarico” (Di sabato 18 luglio 2020) “Se aiuta a limitare i contagi, ben venga”. “Non credo che funzioni, non la scarico”. Nel dialogo con i cittadini in strada, sono questi i due poli dell’opinione sull’app Immuni, in merito alla quale lo stesso Domenico Arcuri ha recentemente parlato di un “target per ora non raggiunto”. come risulta dai dati, coloro che dichiarano di aver già scaricato l’applicazione sono 4 milioni. Prevalgono tra gli intervistati le perplessità sulla sua effettiva utilità, i dubbi sull’uso improprio dei dati e prim’ancora un clima psicologico di generale rilassamento. Inoltre non tutti i dispositivi supportano la App e molti non dispongono delle necessarie informazioni. Ma si trova anche chi sostiene che per aumentarne l’efficacia “si doveva renderla ... Leggi su ilfattoquotidiano

La app di tracciamento rileva e segnala i contatti tra smartphone tramite il bluetooth e attraverso un complicato sistema che fa capo al Ministero della Salute, quando un positivo autorizza il proprio ...

