Fondi Lega, in carcere prime ammissioni da presunto prestanome. Salvini: «Non sono preoccupato, non lo conosco» (Di sabato 18 luglio 2020) Ci sarebbero delle prime ammissioni, sui fatti che gli vengono contestati, da parte di Luca Sostegni, il presunto prestanome di Michele Scillieri, uno dei tre commercialisti indagati e vicini alla Lega. L’interrogatorio del sessantaduenne, che si è svolto nel carcere milanese di San Vittore, rientra nell’inchiesta sui 49 milioni spariti dalle casse della Carroccio e, in particolare, riguarda il caso della Lombardia Film Commission. Secondo quanto riporta l’Ansa i fatti relativi alla presunta estorsione, per ottenere denaro in cambio del suo silenzio, li avrebbe qualificati non come estorsivi. A chi gli ha chiesto se Sostegni abbia parlato di soldi alla Lega l’avvocato Daniela Pulito ha risposto che «c’è il segreto ... Leggi su open.online

NicolaMorra63 : 'Mmazza quanto costano cari i capannoni in Lombardia! - M5S_Senato : I fondi della Lega, i silenzi e le minacce - fattoquotidiano : Fondi Lega, la Guardia di finanza nella sede di Lombardia Film Commission - protoromantica : RT @NicolaMorra63: Per parlare 4 ore di fronte ai Pm ne avrà avute di cose da dire.... - ernluccar : RT @sherpa810: 90 milioni di euro di danno erariale per l'acquisto della sede della prov. di Roma, giunta PD (stabilito dalla Corte dei Con… -