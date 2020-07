Diritti tv della Serie A: la strategia di TIM (Di sabato 18 luglio 2020) TIM potrebbe aggiudicarsi i Diritti televisivi della Serie A per i prossimi dieci anni, con la facoltà di trasmettere una parte di contenuti in esclusiva e cederne un'altra ad altri broadcasters interessati come Sky, DAZN o Amazon. Come riportato da Milano Finanza, dietro al progetto c'è la regia di Aurelio De Laurentiis, con la collaborazione di Carlo Nardello, chief strategy, customer experience & transformation officer di TIM, e Luigi de Siervo, amministratore delegato della Lega Serie... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Diritti della Delmastro, legge per il Garante dei diritti della Penitenziaria Varese Press - giornale online Reclutamento docenti 2020, una proposta

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani intende manifestare alcune criticità relative all’esame delle procedure per il reclutamento del personale di ruolo e supplente ...

LA FIACCOLATA STATICA

Ricorre domani il tradizionale appuntamento della fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino e delle vittime della strage di via D’Amelio. A ventotto anni da una delle più tristi pagine della storia de ...

