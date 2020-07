Coronavirus, contagi ancora in aumento: 249 di cui 88 sia in Lombardia sia in Veneto | Altri 14 decessi (Di sabato 18 luglio 2020) In Italia ci sono 249 nuovi casi di Coronavirus , in aumento rispetto ai 237 di venerdì, che nel complesso salgono a 244.216. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati Altri 14 decessi , il giorno ... Leggi su tgcom24.mediaset

