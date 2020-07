Conte: “Confronto duro con Olanda, siamo in stallo. Tutto più complicato del previsto” (Di sabato 18 luglio 2020) ROMA – “Siamo in una fase di stallo. Si sta rivelando molto complicato, piu’ complicato del previsto. Stiamo discutendo tante questioni che non riusciamo a sciogliere”. Il premier Giuseppe Conte nel corso di una dichiarazione video fa il punto sui lavori del Consiglio europeo straordinario dedicato al Recovery fund. Leggi su dire

Rinaldi_euro : Che strano!!! Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Stallo più complicato del previsto' | L'HuffPost - Agenzia_Ansa : Consiglio Ue, Conte in diretta su Facebook: 'Siamo in stallo, confronto duro con i Paesi frugali' GUARDA IL VIDEO… - HuffPostItalia : Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Confronto duro con l'Olanda e i Frugali' - serenel14278447 : Conte su Fb: 'Siamo in stallo Confronto duro con i frugali' - Bob6Rock : RT @HuffPostItalia: Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Confronto duro con l'Olanda e i Frugali' -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Confronto La virata di Repubblica (e di Eugenio Scalfari) su Conte Policymakermag