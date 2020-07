Calciomercato Roma, nessuno è incedibile: Pallotta ne blinda soltanto cinque (Di sabato 18 luglio 2020) Calciomercato Roma, nessuno è incedibile: Pallotta ne blinda soltanto cinque. Zaniolo e Pellegrini restano in giallorosso Mancini, Ibanez, Pellegrini, Zaniolo e Carles Perez. Il resto andranno tutti in vendita. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la società giallorossa vuole ripartire da zero: soltanto in cinque saranno praticamente incedibili. Poche certezze, soltanto i giocatori giovani e di prospettiva avranno spazio all’interno della rosa. Per il resto James Palotta è disposto ad ascoltare tutte le offerte che arriveranno nella prossima sessione di mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

MemezFur_ASR : RT @VoceGiallorossa: ?? Ag. #Florenzi: 'Ha rifiutato tanti soldi dall'#Inter per restare a Roma. Ha fatto la scelta del romanismo' #AsRoma… - Cristian_Gi_LI : RT @InTheSoccerTime: Quel #calciomercato 1980 che vide il ritorno degli stranieri in #SerieA. E in cui Socrates stava per finire alla #ASRo… - Hugiannini : RT @VoceGiallorossa: ?? Ag. #Florenzi: 'Ha rifiutato tanti soldi dall'#Inter per restare a Roma. Ha fatto la scelta del romanismo' #AsRoma… - VoceGiallorossa : ?? Ag. #Florenzi: 'Ha rifiutato tanti soldi dall'#Inter per restare a Roma. Ha fatto la scelta del romanismo'… - memoriemondiali : RT @InTheSoccerTime: Quel #calciomercato 1980 che vide il ritorno degli stranieri in #SerieA. E in cui Socrates stava per finire alla #ASRo… -