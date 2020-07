Bologna, Mihajlovic: «Bisogna vergognarsi. Ibra? Non sento…» (Di domenica 19 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic ha analizzato la pesante sconfitta incassata contro il Milan: le dichiarazioni del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha commentato ai microfoni di DAZN la pesante sconfitta subita in casa del Milan. PRESTAZIONE – «È molto semplice da commentare. Quando perdi 5-1 devi stare zitto, subire critiche, chiedere scusa ai tifosi, società e soprattutto vergognarsi. Io farò così poi spero che i miei giocatori, se hanno un briciolo di dignità, faranno lo stesso. Non sono arrabbiato ma deluso. Noi dobbiamo fare le scelte per l’anno prossimo e capire cosa vogliamo fare da grandi se arrivare a metà classifica ed essere salvi anticipatamente oppure lottare per l’Europa. Quando ci incontreremo ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #Cruz e quella testata di @Ibrahi_official a #Mihajlovic “Due tipini tosti...” #Milan-Bologna - MilanPress_it : Queste le parole di #Mihajlovic al termine di #MilanBologna - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Milan-Bologna 5-1: i rossoneri dall’inizio non danno scampo agli uomini di Mihajlovic - _SDeJong_ : RT @DiMarzio: #MilanBologna | #Mihajlovic: 'C'è da stare zitti dopo 5-1 e accettare le critiche' - tuttonapoli : Bologna, Mihajlovic duro coi suoi: 'Dobbiamo solo vergognarci!' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic Milan-Bologna, abbraccio Mihajlovic-Ibra prima del fischio d'inizio - Sportmediaset Sport Mediaset Bologna, Mihajlovic: “C’è poco da commentare. Non c’è stata mai partita”

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic esce pesantemente sconfitto dalla sfida contro il Milan per 5-1. Una prestazione insufficiente della quale lo stesso tecnico serbo non è stato per nulla soddisfatto e, ...

Mihajlovic: "Dobbiamo chiedere scusa e vergognarci"

Non sono arrabbiato, sono deluso". E' duro il commento di Sinisa Mihajlovic dopo la disfatta del suo Bologna contro il Milan a San Siro. "Oggi si capiva che non era giornata. Eravamo troppo distratti.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic esce pesantemente sconfitto dalla sfida contro il Milan per 5-1. Una prestazione insufficiente della quale lo stesso tecnico serbo non è stato per nulla soddisfatto e, ...Non sono arrabbiato, sono deluso". E' duro il commento di Sinisa Mihajlovic dopo la disfatta del suo Bologna contro il Milan a San Siro. "Oggi si capiva che non era giornata. Eravamo troppo distratti.