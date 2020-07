Whirlpool, sulle note di ‘Brigante se more’ la lotta operaia a Napoli (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – “Sta musica s’addà cagnà” così sulle note, rivisitate, di “Brigante se more”, che oggi diventa ‘nun s’ha da tuccà (Non si deve toccare), parte la protesta su scala nazionale dei lavoratori Whirlpool. Tornati nuovamente in piazza del Plebiscito a Napoli contro la chiusura dello stabilimento. Le richieste restano sempre le stesse “No a reindustrializzazioni” perché “deve esistere solo il piano A” che significa continuare a far lavatrici a Napoli. Alle 12 una delegazione di operai, seguita dai segretari nazionali dei sindacati, ha incontrato il Prefetto di Napoli, Marco Valentini per ribadire che “il Governo deve stare dalla ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool sulle Whirlpool, sulle note di 'Brigante se more' la lotta operaia a Napoli anteprima24.it I lavoratori Whirlpool di Cassinetta di Biandronno incrociano le braccia

Bloccata la portineria centrale e le linee di produzione microonde, frigo e forni. L'adesione, secondo il sindacato di categoria, è stata del 98%. I lavoratori sono scesi in strada: lunghe code sulla ...

Lavoro: Fim-Cisl su Whirlpool, il 31 luglio avviare una reale trattativa col governo

Roma, 17 lug 14:02 - (Agenzia Nova) - Lo sciopero di oggi va a sostegno dei lavoratori di tutto il gruppo Whirlpool dopo un anno e mezzo di ... la posizione unilaterale dell’azienda sulla gestione ...

Bloccata la portineria centrale e le linee di produzione microonde, frigo e forni. L'adesione, secondo il sindacato di categoria, è stata del 98%. I lavoratori sono scesi in strada: lunghe code sulla ...Roma, 17 lug 14:02 - (Agenzia Nova) - Lo sciopero di oggi va a sostegno dei lavoratori di tutto il gruppo Whirlpool dopo un anno e mezzo di ... la posizione unilaterale dell’azienda sulla gestione ...