Sonno, sogno e risveglio (Di sabato 18 luglio 2020) In una intervista degli anni ‘60 Ingmar Bergman, interrogato sulle origini dell’onirismo nei suoi film, raccontava l’esperienza che lo aveva tanto colpito da far diventare fondante della sua poetica la relazione tra veglia e Sonno. Si trattava dell’effetto dell’anestesia generale in occasione ad un piccolo intervento subito da ragazzo. Il regista svedese confessava che ciò che più lo aveva impressionato in quella occasione, era stato il livello di profonda incoscienza raggiunto nel Sonno indotto, un momento senza sogno alcuno e … Continua L'articolo Sonno, sogno e risveglio proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

FaziEditore : «Il sonno è essenziale per la nostra vita, per il nostro equilibrio. Pensare che dormire sia una perdita di tempo è… - francyp75 : RT @CasaLettori: Io ti ho avuto quindi come illude un sogno: nel sonno un re, ma nullità al risveglio. Shakespeare #TraLeParole a #Cas… - LorenzinaMoro : RT @CasaLettori: Io ti ho avuto quindi come illude un sogno: nel sonno un re, ma nullità al risveglio. Shakespeare #TraLeParole a #Cas… - NinfoSensuale : @MonterossoMara sei quel sogno senza sonno ... - giuseppenotarn1 : RT @CasaLettori: Io ti ho avuto quindi come illude un sogno: nel sonno un re, ma nullità al risveglio. Shakespeare #TraLeParole a #Cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonno sogno Sonno, sogno e risveglio Il Manifesto Inception compie 10 anni: sogno o son desto?

10 anni fa usciva al cinema Inception, settimo film di Christopher Nolan che univa ancora una volta il cinema d’autore al blockbuster, facendo scervellare gli spettatori sulla trama mentre assistevano ...

La più bella pagina della storia di Palo

Era in corso una guerra di lunga durata fra la regina di Napoli Giovanna I d’Angiò e il re Luigi d’Ungheria. La guerra era scoppiata in seguito alla morte di Andrea, fratello del re ungherese e primo ...

10 anni fa usciva al cinema Inception, settimo film di Christopher Nolan che univa ancora una volta il cinema d’autore al blockbuster, facendo scervellare gli spettatori sulla trama mentre assistevano ...Era in corso una guerra di lunga durata fra la regina di Napoli Giovanna I d’Angiò e il re Luigi d’Ungheria. La guerra era scoppiata in seguito alla morte di Andrea, fratello del re ungherese e primo ...