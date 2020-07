Real Madrid, Florentino Perez: “Felici per la vittoria, ma non dimentichiamo i morti. Mbappé può aspettare” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il patron del Real Madrid Florentino Perez è intervenuto ai microfoni della radio “Onda Cero” per festeggiare la vittoria della Liga da parte dei blancos. Un entusiasmo a metà per il numero uno del Real Madrid che, come riporta Marca, non ha rimosso ciò che è accaduto negli scorsi mesi, affermando di esserne rimasto segnato in maniera significativa: “Ovviamente siamo contenti, ma non bisogna dimenticare le tante persone che sono morte e che hanno sofferto negli ultimi mesi. Mi è dispiaciuto molto non poter festeggiare insieme ai tifosi, non avrei mai immaginato che potessimo vivere qualcosa di simile. Anche se ci sarà ancora da soffrire, il Real Madrid non molla mai. Sono ... Leggi su sportface

