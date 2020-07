Microsoft termina la produzione di Xbox One X (Di venerdì 17 luglio 2020) (Foto: Microsoft)termina ufficialmente la produzione di Xbox One X e di Xbox One S All-Digital Version con Microsoft che sposta tutta l’attenzione sulla fase finale del percorso che porterà a breve al lancio del modello di nuova generazione Xbox Series X. Rimarrà soltanto attiva la linea dedicata a Xbox One S tradizionale con drive ottico, non si sa ancora bene quanto a lungo. In questi mesi di pandemia del Covid-19, le console hanno ricevuto un boom di richieste con Nintendo Switch in testa (tanto da risultare spesso esaurita), ma anche con dati molto positivi per Xbox One e Playstation 4. Va da sé che, nonostante Microsoft abbia terminato le produzioni di One X e One S senza ... Leggi su wired

