Microsoft Edge 84: disponibile per Windows e macOS (Di venerdì 17 luglio 2020) La versione 84.0.522.40 del browser Microsoft Edge è da poco in fase di roll-out per gli utenti che utilizzano Windows e macOS. NOTA: gli aggiornamenti nel canale stabile vengono in modo graduale. Ciò significa che il nuovo update non sarà disponibile immediatamente per tutti. Novità in questa versione Miglioramenti Raccolte Adesso è possibile allegare note a elementi specifici in una Raccolta. Il colore di sfondo delle note generali può essere cambiato. Miglioramenti visualizzatore PDF La funzionalità “Leggi ad alta voce” ora può essere utilizzata anche nei PDF. Adesso è possibile salvare una modifica apportata a un PDF nel file originale e senza la necessità di salvare una nuova copia ogni volta che si ... Leggi su windowsinsiders

