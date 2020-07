Maserati Ghibli Hybrid, il Tridente diventa mild hybrid (Di venerdì 17 luglio 2020) Cambia faccia ma sopratutto cuore la nuova Maserati Ghibli . Viene finalmente lanciata la versione model year 2021 che apporta notevoli miglioramenti alla berlina media del Tridente, per renderla ... Leggi su corrieredellosport

La Casa del Tridente ha finalmente svelato i dettagli tecnici della Model Year 2021 della sua Maserati Ghibli. Tale aggiornamento non solo porterà un upgrade a un modello esclusivo come la Ghibli ma r ...La nuova Ghibli my 2021 perciò è la prima Maserati elettrificata a tutti gli effetti, strada e aprirà la strada all’ibridizzazione degli altri modelli del marchio. Il nuovo propulsore ibrido è destina ...