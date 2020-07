Maria De Filippi in Rai: La Vigilanza Critica la Decisione dell’Azienda! (Di venerdì 17 luglio 2020) Maria De Filippi: il segretario della Commissione di Vigilanza Rai attacca la scelta di affidarle il ruolo di conduttrice, e scatena un vero e proprio acceso dibattito sui social. Ecco cosa sta succedendo in queste ore! Sono da poco usciti i palinsesti Rai, con tutte le novità del caso. In particolar modo ha attirato molto l’attenzione la scelta di far condurre a Maria De Filippi, in prima serata, una trasmissione contro la violenza sulle donne. In molti sono stati entusiasti di poter vedere la storica conduttrice Mediaset in una nuova veste, ma non è stato così per il segretario della Commissione di Vigilanza Rai. Maria De Filippi: la Vigilanza Rai la attacca duramente! In tanti sono sembrati molto contenti ... Leggi su gossipnews.tv

trash_italiano : 40 telecamere puntate addosso, la redazione che controlla, Maria De Filippi che gestisce tutto e lui se ne esce con… - rtl1025 : ?? Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Rai1 manderà in onda un grande evento di… - BachBad : RT @loveandthecity_: Mi spiegate perché Barbara D'Urso è il male e Maria de Filippi la considerate un genio? A me sembra che producano lo s… - senza_impegno : RT @loveandthecity_: Mi spiegate perché Barbara D'Urso è il male e Maria de Filippi la considerate un genio? A me sembra che producano lo s… - xjsekhmet : RT @yleniaindenial: Filippo Bisciglia: cocco di Maria De Filippi, lavora per tre settimane d'estate in un resort in Sardegna, si gode le co… -